Vi skal spille The Forgotten City i dagens livestream

Vi avrunder uka ved å besøke en fortid fylt med mystikk og intriger når vi skal utforske Modern Storytellers siste eventyrspill The Forgotten City i dagens livestream.

Dette spillet er satt til en forbannet romersk by for 2000 år siden, og ber spillere om å oppklare et merkelig plot i kjernen av byen der alle dør om en person synder. Med en tidsloop-mekanikk som krever at spillerne stiller spørsmål, utforsker og løser gåter for å lære så mye som mulig om omstendighetene som plager byen er dette et spill å sjekke ut hvis du er fan av kompliserte fortellinger.

Vi skal sjekke ut de første to timene av spillet på vår GR Live-side fra klokken 16.

For en forsmak kan du sjekke ut den nyeste traileren nedenfor.