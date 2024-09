Vi skjærer opp Chaos og Xenos i Space Marine II på dagens GR Live

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II Space Marine II er ute akkurat nå. Vel, ikke offisielt, men det er ute og tilgjengelig å spille hvis du har forhåndsbestilt en av de dyrere utgavene av spillet. Det er noen dager igjen for spillere av standardutgaven, men vi skal dykke ned i spillet i dag.

Som vanlig kan du finne strømmen vår på GR Live-hjemmesiden, eller via YouTube- og Twitch-kanalene våre. Vi starter som vanlig kl. 16:00 BST/17:00 CEST, og går gjennom en time av spillet, så du trenger ikke bekymre deg for spoilere hvis du bare vil få en smakebit av spillet.

Warhammer 40,000: Space Marine II I spillet tar du over som løytnant Titus i en multiplanetarisk konflikt, der du kjemper mot enorme svermer av Tyranids og menneskehetens største fiende, Chaos. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over spillet, kan du lese anmeldelsen vår her.