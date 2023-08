Vi snakker europeisk utvidelse, Dead by Daylight og Meet Your Maker med Behaviour Interactive

HQ

Helt nylig, i forkant av den hektiske og kaotiske Gamescom 2023, kunngjorde det kanadiske Behaviour Interactive det tredje studioet det åpner i Europa. Etter å ha kjøpt opp to forskjellige studioer i Storbritannia, som nå er kjent som Behaviour North og South, har det massive selskapet, som er kjent for Dead by Daylight og nå også Meet Your Maker, vendt blikket mot det europeiske fastlandet med et nytt studio i Nederland. Det heter Behaviour Rotterdam, og vi fikk sjansen til å stille Behaviour s administrerende direktør Remi Racine og konserndirektør Wayne Meazza noen spørsmål om dette nye studioet og om de to største titlene.

Gamereactor: Behaviour Interactive har ekspandert ganske raskt i Europa den siste tiden. Hvordan gjør det å ha to studioer i Storbritannia det mulig for Behaviour å realisere visjonene for spillene sine, og kan vi forvente flere europeiske Behaviour-studioer, utover Behaviour Rotterdam, i fremtiden?

Behaviour RotterdamBehaviour Rotterdam, vårt nyervervede studio, vil jobbe sammen med våre to eksisterende studioer i Storbritannia for å gi oss tilgang til Europas rike utvalg av spilltalenter. Målet vårt er å få alle disse tre studioene til å vokse, og vi håper at vårt engasjement vil fungere som en katalysator for deres lokale spillindustrier.

Fra et strategisk perspektiv er vi veldig glade for å utvide vår europeiske tilstedeværelse, øke synligheten vår og styrke vår posisjon som ledende innen utleie av arbeidskraft. Selv om vi først og fremst fokuserer på å øke kapasiteten i disse studioene, vurderer vi alltid andre muligheter for å akselerere veksten.

GR: Hva er det som gjør Rotterdam til et så attraktivt sted å åpne et nytt Behaviour-studio, og hva skal studioet primært jobbe med for Behaviour?

Vi hadde flere teammedlemmer på besøk i Rotterdam i løpet av samtalene våre med Codeglue. Byen har åpenbart et rykte som et globalt handelssentrum, men det er også en vakker, kosmopolitisk by. I det hele tatt er Nederland et arnested for spilltalenter, og vi gleder oss til å utvide Behaviour sin tilstedeværelse der.

Behaviour Rotterdam vil bli en del av Behaviour's tjenesteavdeling. De styrker vår eksterne utviklingsekspertise, og vi kommer til å bruke denne ekspertisen i forbindelse med work-for-hire- og co-dev-prosjekter for noen av bransjens ledende utgivere og utviklere.

GR: Hva førte dere til SockMonkey, AntiMatter og Codeglue, og hvorfor passet disse to utviklerne perfekt inn i Behaviour-familien?

SockMonkey, AntiMatter og CodeGlue hadde alle en kultur som lignet på Behaviour- en kultur som legger vekt på innovasjon og fremmer balanse mellom arbeid og fritid, kreativt samarbeid og personlig utvikling i et støttende team. Det er svært viktig for oss å finne partnere som deler denne kulturen når vi vurderer ekspansjonsmuligheter.

GR: Hva er neste steg for Behaviour globalt? Selskapet har ekspandert og ekspanderer fortsatt raskt, så hvordan håndterer dere denne veksten på en effektiv måte?

Det er alltid en utfordring å opprettholde kulturen samtidig som man vokser. Men kulturen vår har også vært grunnlaget for suksessen vår, og derfor prioriterer vi både å beskytte og feire den. Derfor er det så viktig for oss å finne partnere som deler denne kulturen.

GR: Alien kommer til Dead by Daylight, og Nicolas Cage har allerede ankommet. Jeg antar at det vil komme flere store samarbeid i fremtiden, men kan du si noe mer om hva dere har i vente?

Jeg kan ikke avsløre noe som helst, men jeg kan si at vi ikke kommer til å roe ned tempoet. Vi har noen store overraskelser på gang - så spillerne bør holde øynene åpne!

GR: Hypotetisk sett, finnes det en spesifikk franchise eller personlighet som du ønsker å bringe til Dead by Daylight?

Det kan jeg ikke si - vi vurderer mange franchiser. Det jeg kan si, er at vi fortsatt har overraskelser i ermet for spillerne våre.

GR: Nå som vi ser at en rekke spill er under utvikling med Unreal Engine 5, har dere vurdert å overføre Dead by Daylight til denne motoren, eller kanskje bruke den som grunnlag for hva enn fremtiden bringer for tittelen?

Vi er alltid på utkikk etter de beste måtene å forbedre spillernes opplevelse på, og Unreal Engine 5 er derfor på radaren vår. Vi undersøker for tiden hvordan en overgang til Unreal Engine 5 kan forbedre spillernes fremtidige opplevelse. Følg med!

GR: Hvordan går det med Dead by Daylight-filmen? Finnes det noen oppdateringer om handlingen, skuespillerne, regissørene og så videre, eller kanskje en tidslinje for når vi kan forvente å få vite mer?

Vi har ingen oppdateringer å dele foreløpig, bortsett fra at vi er i ferd med å rekruttere en regissør. Prosessen er godt i gang, og vi vil dele mer med dere så snart vi har flere nyheter. Vi gleder oss veldig til dette!

GR: Hvordan synes du det er å administrere en brukergenerert innholdstittel som Meet Your Maker? Ville et UGC-spill være noe du kunne tenke deg å utforske igjen i fremtiden?

Å administrere en brukergenerert innholdstittel som Meet Your Maker har vært en utrolig givende opplevelse for oss. Fellesskapets fantasifulle hjerner har ikke bare imponert oss, men også underholdt oss! Når det gjelder fremtidige prosjekter, er vi fortsatt åpne for å utforske spill med brukergenerert innhold, ettersom det tilfører et unikt lag av engasjement og interaksjon som beriker spillopplevelsen.

GR: Kan vi forvente at Meet Your Maker etter hvert vil få noen sprø samarbeidsprosjekter på samme måte som Dead by Daylight?

Vårt umiddelbare mål er å fortsette å etablere universet vårt slik det er nå. Foreløpig vil dette være vår hovedprioritet, men som alltid er vi veldig åpne for hva fremtiden kan bringe.

Takk til Remy, Wayne og Behaviour for at dere snakket med oss. Du kan spille Dead by Daylight og Meet Your Maker på PC og konsoller i dag.