Vi snakker med den eneste utvikleren bak det Alan Wake-lignende spillet The Pines

HQ

Det kan være utrolig vanskelig å henge med i mengden av spilltitler som både annonseres og lanseres nesten daglig. Moderne utviklingsverktøy er lettere tilgjengelig og enklere å bruke enn noen gang før, og derfor er det flere enn noen gang som er opptatt av å fortelle unike historier gjennom unike spillsystemer.

I dag setter vi søkelyset på et spill som, midt i flommen av spillannonseringer, likevel klarte å fange oppmerksomheten vår. The Pines kommer fra det nederlandske teamet Studio Abattoir, men mer spesifikt utvikles det av bare én mann, Kevin Jochems, og selv om han har massevis av erfaring fra filmbransjen, er dette hans første spill.

I The Pines spiller du som Walker, som blir sendt til en fjerntliggende terapeutisk klinikk for å bli frisk, men som raskt utvikler seg til et mareritt. Det som følger er det Jochems beskriver som et "ordentlig RPG" med utstyr, ferdighetstrær og dialogvalg som former landskapet og innbyggerne i dette lille Twin Peaks-aktige landsbysamfunnet.

Vi har snakket med den eneste utvikleren om spillet, og du kan se hele intervjuet nedenfor.

Dette er en annonse:

HQ

Gamereactor: De fleste ble veldig overrasket over produksjonsverdiene i denne traileren, og vi tenkte i hvert fall: "Hvor i all verden kom dette fra?2

Jochems: "Så det er bare det at jeg ønsker å leve meg inn i en verden, og jeg føler at hvis jeg hadde valgt en enklere stil, ville ikke verdenen vært like interessant - i hvert fall ikke for den historien jeg prøver å fortelle."

Gamereactor: Produksjonsverdiene er utvilsomt skyhøye, ingen tvil om det. Men kanskje mer interessant er ambisjonsnivået her. Kan du fortelle oss litt om hva slags spill vi har med å gjøre her? Og hvordan kom du frem til akkurat dette rammeverket?

Jochems: "Pines er et rollespill. Jeg vil virkelig at spilleren skal bli den Edward Walker han eller hun ønsker å bli. Men veldig tidlig i utviklingen, da jeg fortsatt prøvde å forstå historien, lekte jeg med tanken på et spill med åpen verden som var veldig mørkt. Du har en karakter som befinner seg i en by, og han må holde det hemmelig at han er... ja, at han er en seriemorder - men det var veldig vanskelig å få til. Så det utviklet seg til dette, men friheten i rollespillet er der fortsatt. Spilleren kan være en god detektiv, de kan være en dårlig detektiv, men de kan også være en komplett psykopat."

Gamereactor: Hvilke tradisjonelle RPG-strukturer finner man her? Du snakker mye om frihet, men hvordan kommer den til uttrykk? Skaper du din egen fortelling?

Jochems: "Ja, ja, ja, ja, helt sikkert. Det går for eksempel et rykte om at du kan utforske en grisefarm i spillet. Dette er det jeg vil kalle "sideinnhold", og bare for det møtet er det fire forskjellige utfall. Og ett av utfallene er at det utløser 'Stalker-systemet', for å si det sånn."

Dette er en annonse:

Selve byen lader til at være åben.

Gamereactor: Ok, så spilleren har spesifikke måter å forme fortellingen på. Hvordan passer det sammen med den åpne verdenen? Hvor mye frihet har spilleren, strukturelt sett?

Jochems: "Det er veldig åpent. Spillet begynner med at Edward Walker har en samtale med terapeuten sin, noe som også er med i traileren. Men det er også et av de tidlige øyeblikkene der spillerne kan ta valg, som i Fallout 3, der du har eksamen i starten. Det er ikke helt slik, men det er også et øyeblikk der du skaper karakteren din. Og du har en samtale med terapeuten din der de stiller deg spørsmål, og svarene dine vil påvirke hva slags karakter du er i spillet.

"Derfra drar du til Pines. Og Pines er ikke en enorm verden, men det er ganske stort - spesielt for en soloutvikler - å fylle med innhold. Og spillet begynner på tilfluktsstedet, som fungerer som de 'normale tingene'. Og på et eller annet tidspunkt i historien åpnes portene i byen, og så har du området rundt skogen. Og det er åpent for utforskning."

Gamereactor: Dette begynner virkelig å høres ut som et RPG med åpen verden. Så la oss ta det til det absolutte ytterpunktet - finnes det loot? Har du et lager?

Jochems: "Ja, du har forskjellige våpen, klær og sett, alle med forskjellig statistikk."

Gamereactor: Så et rollespill med en halvåpen verden, loot, dialogvalg - dette begynner å høres enormt ut. Kan du kanskje utdype denne settingen litt? De fleste ser ut til å peke på spill som Alan Wake og historier som Twin Peaks.

Jochems:"Egentlig er det ikke det at det er et derivat av Twin Peaks - det er bare det at det virker som et flott rammeverk: noen ankommer et ukjent, mystisk sted og lærer om alle disse intrigene sammen med både seeren og spilleren. Det er en god måte å ramme inn en fortelling på, ikke sant? Det er en klassisk "fisk på land"-historie.

"Jeg tror i verden. Og selvfølgelig har det blitt gjort - kanskje også BioShock - det er også en fisk-ute-av-vannet-historie. Men tonen føles unik for meg. For eksempel noen av de små dialogsekvensene i traileren med menneskene i huset. Eller en kvinne som sitter foran døren. Det er en uhyggelig stemning som føles veldig ny for meg. Jeg kan ikke huske at det har blitt presentert på denne måten andre steder. En stor innflytelse har vært Alan Wake, og også byen. Jeg husker at jeg i Alan Wake 1 bare gikk rundt for å finne de små radiogreiene og så videre. Så Alan Wake er en stor innflytelse. Jeg tror det unike er blandingen mellom sjangrene: et ekte rollespill med ferdigheter og... og skrekk."

Et stort fokus lader til at at være de her etterforskninger, som du selv kan følge til dørs.

Gamereactor: Når du beskriver det, høres det ut som et enormt prosjekt. Gjør du alt på egen hånd?

Jochems: "Ja - og det du sa i starten, "hvor kommer dette fra", det har egentlig vært meg i tre år i kjelleren min som bare har tenkt på spillet. Og i kveld, før jeg lagde traileren, sa jeg til kjæresten min: "Forhåpentligvis vil noen legge merke til det", for jeg har lagt ned mye tid i det. Og jeg tenkte at hvis bare to personer syntes det kunne være morsomt, så var det kanskje ikke verdt det. Men det viste seg å ikke være tilfelle."

Gamereactor: Hvis vi går tilbake til Twin Peaks som et annet eksempel: Hvis det er én ting jeg tror mange forbinder med Twin Peaks, så er det denne veldig ærlige blandingen av elementer - elementer som er dramatiske, scener som er morsomme og øyeblikk som er rørende. Det føles som om det ligger en skjønnhet i skrekken og mysteriet. Er det det du sikter mot?

Jochems: "Ja, absolutt. Jeg har alltid laget kortfilmer, og de har vært ganske mørke og humoristiske. Jeg må holde meg tilbake for ikke å gå for langt med humoren, for det er også skrekk - så jeg vil ikke undergrave skrekken. Jeg vil virkelig holde dem adskilt."

Der er rigeligt at udforske, og efterforske.

Gamereactor: Går du etter en "hardtslående skrekk", eller er det mer en ulmende atmosfære?

Jochems: "Det er definitivt øyeblikk der du blir skremt, helt sikkert, men når det gjelder atmosfærens natur, vil det ikke være mange billige jump scares.

"La oss si at du gjorde et oppdrag, og at du gjorde det riktig eller galt - men så blir mannen fra møtet en forfølger, og han er borte fra møtestedet, og du vet at han er etter deg gjennom skogen. Og så blir det mørkt. Du hører fottrinn bak deg. Så, ja - det er der skrekken virkelig bor, synes jeg."

Gamereactor: Så du har puslet med det i flere år helt på egen hånd, og har nå vist det til verden. Kan du fortelle oss litt om hvordan du har tenkt å lansere det? Hva er strategien din?

Jochems: "Fra og med nå kommer jeg ikke til å gjøre noe tidlig tilgang. Det vil definitivt ha lukkede spilltester, men jeg ønsker å lansere det så ferdig som mulig. Du betaler én gang, og så får du hele pakken. Jeg liker også veldig godt det CDPR eller Hello Games gjør, for eksempel med gratis innholdsoppdateringer."

Gamereactor: Så hva om en plattformeier tok kontakt med deg? Ville du vært interessert i å støtte dem, selv om du måtte gi fra deg noe av kontrollen?

Jochems: "Jeg er i samtaler med utgivere, men det er veldig tidlig. Jeg tror ikke jeg har lyst til å gi fra meg den kreative kontrollen over spillet. Selv om jeg absolutt er åpen for nye ideer hvis de gjør spillet bedre. Men jeg vil ikke forhaste noen avgjørelser på dette tidspunktet. Men ja, støtte er absolutt velkommen hvis det hjelper meg med å gjøre spillet bedre.

"Jeg kunne trengt litt hjelp, for det er veldig nytt for meg å lage spill. Jeg har bare spilt spill hele livet, jeg har aldri laget et, så det er veldig nytt for meg. Men jeg tror ikke jeg trenger hjelp til å fullføre spillet. Jeg tror jeg brukte to år på å bygge systemene: et godt lagersystem, et kampsystem, alle slike ting - dialog, oppdragssystem - og nå kan jeg produsere innhold ganske raskt. Jeg lager noe, jeg tester det, jeg ber en venn om å komme og teste det, og så sier de at dette suger, og så tar jeg det ut. Ganske enkelt."

Du har også mulighet for å infiltrere lokasjoner, der ikke ellers ville byde deg velkommen.

Gamereactor: Nå som du sitter her og jobber med det over så lang tid, hva er ditt syn på AI-verktøy i spillutvikling? Er det noe du har prøvd ut? Finnes det styrker og svakheter? Hvor langt er dere kommet i prosessen?

Jochems: "Det eneste jeg bruker AI til, er læring og litt testing. Så hvis jeg - la oss si at jeg trenger å finne ut hvordan jeg skal modellere klær? Hvordan kan jeg rigge det til en figur? Da ber jeg AI om å gjøre litt research på det, og så finner AI alle lenkene, og så kan jeg se på opplæringsprogrammene og se hvordan alt fungerer. Så det er som en kunnskapsbank. Det viktigste er at jeg ikke trenger å lete i fire timer for å finne det jeg leter etter.

"Når det gjelder generativ AI, tenker jeg egentlig ikke på det. Jeg tror folk alltid kan se det. Hvis jeg personlig får en e-post fra noen, ser jeg umiddelbart om det er AI eller ikke. Da tenker jeg: "OK, hvorfor tok du deg ikke tid til å skrive en e-post til meg?"

"Men så er det testing. Når det gjelder dialog, får jeg kritiske tilbakemeldinger ved å få AI til å lese manuset høyt for meg. Når noe leses høyt, blir tonen en helt annen. Det er egentlig ikke mer enn det."

Gamereactor: Hvor lenge kan vi forvente at spillet varer når det endelig er ferdig?

Jochems: "Det kommer selvfølgelig helt an på spilleren. For jeg kommer fortsatt på morsomme ideer, og jeg tror det kan være en morsom sidehistorie som spilleren kan gjøre. Jeg håper hovedhistorien er på rundt åtte timer, kanskje? Og, ja, pluss 20 timer med sideting? Ja, klart det. Jeg tror kanskje 25-30 timer hvis du gjør det meste av alt."

The Pines Det ser altså ut til å være et unikt, spennende og uendelig ambisiøst spillprosjekt, og vi gleder oss til å følge det hele veien til lansering.