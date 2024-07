Vi snakker med en bransjeveteran om den pågående permitteringskrisen: "Vi er ikke over alle hauger ennå"

HQ

2023 var et fantastisk år for spill med utgivelsen av mange fantastiske spill som Alan Wake 2, Baldur's Gate III, Hogwarts Legacy, Starfield og Marvel's Spider-Man 2. Men bak kulissene brygget det på problemer da studioer over hele verden begynte å si opp ansatte. Dessverre har dette året ikke ført til noen lettelse, og den bekymringsfulle trenden har bare forsterket seg ved at selv konsollprodusenter som Sony og Microsoft har lagt ned flere av sine studioer.

Men kanskje er tidene endelig i ferd med å endre seg til det bedre? Tidligere i sommer møtte vi Ian McGregor, markedssjef i Green Man Gaming, på den svenskbaserte spillkonferansen Nordic Game 2024. Ved siden av sin nåværende jobb hos den digitale spillforhandleren har McGregor tidligere jobbet for selskaper som Activision og EA, og han kjenner derfor bransjen ut og inn, spesielt når det gjelder den forretningsmessige siden av saken. Og selv om han var bekymret for det nåværende miljøet, fortalte han oss også at tidevannet snart kan snu og by på bedre tider for bransjen.

"Tusenvis har blitt berørt, og det er forferdelig", sa McGregor om permitteringene i bransjen. "Men jeg tror det første jeg må si er at alle bransjer går i sykluser, det gjelder ikke bare spill. Og det er tydelig at vi er inne i en nedgangssirkel der bedrifter ønsker å kutte kostnader, redusere antall ansatte og redusere risikoen. Alt handler om balanseeksponering, og bedriftene ønsker å redusere risikoen."

"Når det gjelder hvordan vi havnet her, finnes det ikke et land i verden som ikke har blitt påvirket. Rentenivået har endret seg, det er blitt dyrere å låne penger, og der folk vanligvis ønsker å investere pengene - i Silicon Valley - har lønnskostnadene økt dramatisk, og kostnadene for teknologi har økt dramatisk. Jeg tror alle disse tingene har skapt den perfekte storm. Hvis du har gjort en investering basert på å låne penger til en lav rente, og disse investeringene ikke har gitt avkastning, eller ikke har gått i null, så skaper det en perfekt storm, og dessverre er det folk, våre kolleger, som lider."

Selv om endringer i den generelle økonomien på produksjons- og investeringssiden har ført til vanskeligheter, er den gode nyheten at etterspørselen etter spill fortsatt er høy blant forbrukerne. Videospillanalytikeren Newzoo anslår at markedet for konsoll- og PC-spill vokste med 2,6 % og nådde en omsetning på 93,5 milliarder dollar i fjor, og at det vil stige til en estimert omsetning på 107,6 milliarder dollar innen 2026. Andre kilder antyder en lignende vekstbane. Det er helt klart penger å tjene i videospillbransjen, men det er ikke sikkert at det er den samme typen spill som vil generere de største inntektene fremover.

"Forbruket av spill har ikke gått ned, og hvis du lager godt innhold, vil det gode innholdet selge. Spill over hele verden vil øke. Det genereres milliarder og atter milliarder av dollar, så jeg tror ikke vi kommer til å se en økonomisk nedgang. Men jeg tror at mange av studioene som er blitt skuffet eller har fått sparken av utgiverne sine, vil se seg om etter andre markeder. Spillprodusenter er utrolig kreative og motstandsdyktige, og jeg tror vi kommer til å se en skikkelig bølge av uavhengige titler som vil presse grensene for kreativitet og legge press på AAA-titlenes økonomiske strupetak. Og det tror jeg er bra for bransjen", sier McGregor.

Fremveksten av indiespill har selvfølgelig pågått en god stund, og har bare økt i takt med at flere digitale butikkfronter og utgivere har dukket opp i årenes løp - i tillegg til nye distribusjonsmåter som pakkeløsninger og abonnementstjenester. Green Man Gaming ble lansert i 2010 som en digital spillforhandler. I dag har de mer enn 10 000 spill fra over 2 500 utviklere på lager, og de har utvidet til distribusjon og til og med forlagsvirksomhet (de har utgitt 36 titler siden 2015). Dette gir selskapet viktig innsikt i markedet, og kanskje ikke overraskende mener McGregor at tredjeparts utgivere spiller en viktig rolle i markedsføringen av spill.

<em>"Den evige kampen, enten du er utgiver eller utvikler, handler om oppdagelser. Og jeg tror at utviklere som satser alt på for eksempel bare å selge på Steam, skaper en mindre mulighet for dem til å bli oppdaget. Jeg tror fordelen med tredjepartsselgere er at det gir forbrukerne tilgang til flere spill, og merkevarene tilgang til flere forbrukere. Hvis du ser på de 150 største digitale forhandlerne, har de et publikum på rundt 100 millioner mennesker, og for at spillet ditt skal bli en suksess, må du levere rekkevidde og få folk til å bli begeistret for spillene og det du lager."

Enten det er mindre titler, AAA-titler eller det stadig voksende mobilmarkedet som kommer til å være drivkraften, ser det ut til at dataspillmarkedet er klart for et oppsving når den nåværende nedturen er over. Men hvor lenge må vi vente på at dette skal skje? McGregor er forsiktig optimistisk.

"Jeg tror ikke vi er over alle hauger ennå. Jeg tror det vil ta et halvt år til, og så vil markedet roe seg. Og da forventer jeg at vi vil se at investeringene flyttes fra USA tilbake til de europeiske landene, der kostnadene for talent noen ganger er lavere."

Tiden vil vise om han har rett - vi håper i hvert fall at han har det, og at ventetiden blir kort.