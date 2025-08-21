Vi snakker med Freddy Malavasi fra Draw Me a Pixel om et veldig annerledes Sherlock Holmes-spill

HQ

På Gamescom 2025 møtte vi teamet i Draw Me a Pixel, skaperne av There Is No Game, for å snakke om deres nye prosjekt Crushed in Time. Selv om det ikke er en direkte oppfølger, fungerer spillet som en spin-off, og nok en gang med den eksentriske duoen Sherlock og Watson i en verden som nekter å oppføre seg som et tradisjonelt eventyr.

"Du trenger ikke å spille There Is No Game for å ha glede av Crushed in Time. Det er en frittstående historie, men fans av det første spillet vil definitivt kjenne igjen noen referanser," forklarer Malavasi.

Den viktigste vrien her er det utviklerne kaller en "elastisk verden". Alt i omgivelsene - fra malerier til figurer - kan strekkes, presses sammen og slenges rundt for å løse gåter. Forestill deg at du plukker opp en nøkkel, strekker den som en sprettert og slipper den så den flyr rett inn i en lås for å åpne en dør. "Det er som et pek-og-klikk-spill med en elastisk vri", fortalte han oss.

Den visuelle inspirasjonen er hentet fra gammeldagse tegneserier som Looney Tunes og Who Framed Roger Rabbit, og den overdrevne, slapstick-elastisiteten er med i alle interaksjoner. "Alt er elastisk i spillet", sa Malavasi og lo. "Til og med karakterene. Så noen ganger blir du overrasket over hvordan verden reagerer."

Historien leker nok en gang med spillkonvensjoner. Denne gangen forsvinner en NPC på mystisk vis fra Sherlock og Watsons egen spillverden. Er det en bug? Noe mer uhyggelig? Det er opp til spillerne å finne ut av.

Crushed in Time skal lanseres i 2026 på PC, Mac, iOS, Android og Nintendo Switch.