Vi snakker om AI og Lovecraft med spillregissør Tommaso Nuti på Cthulhu: The Cosmic Abyss

Nylig fikk vi sjansen til å spille gjennom en god del av Cthulhu: The Cosmic Abyss. Etter å ha fått en smakebit av Big Bad Wolfs nye eventyrspill, ble vi hekta som en arkeolog på en gjenstand de definitivt burde ha latt være i fred. Så da vi fikk muligheten til å snakke med spillets regissør Tommaso Nuti, grep vi selvsagt sjansen. Nedenfor kan du se hele intervjuet med Nuti, der han diskuterer AI, lovecraftianske historier, hvordan du kan takle grusomhetene du møter i Cthulhu: The Cosmic Abyss, og hvor lang tid det tar å unnslippe dem.

Q: Hvilke Lovecraftian-historier var hovedinspirasjonen til spillet?

Nuti: "Vi hentet inspirasjon fra mange Lovecraftian-noveller da vi adapterte mytologien. Målet vårt var ikke så mye å gjenfortelle en spesifikk historie, men heller å bruke den bredere historien til å skape en følelse av kontinuitet i dette universet. Du vil selvfølgelig kjenne igjen elementer fra The Call of Cthulhu, samt The Shadow Over Innsmouth og The Haunter of the Dark. Det er også en annen kultklassiker som har inspirert oss, men jeg vil helst ikke avsløre den ennå for å holde det som en overraskelse!"

Spørsmål: Hvordan kan spillerne håndtere grusomhetene de vil møte i spillet?

Nuti: "Vi ønsker å plassere deg i skoene til en okkult etterforsker som utforsker et univers som er helt utenfor deres forståelse. Derfor utelukket vi kamp helt fra begynnelsen av. Fraværet av kamp betyr imidlertid ikke fravær av fare.

Det er mye som kan drepe deg i R'lyeh, enten det er ruinene i seg selv eller skapningene som bor i dem. Her vil ingen konvensjonelle våpen være til noen hjelp. Bare verktøyene dine og vettet ditt gjør at du kan komme deg videre og fullføre eventyret. For å overleve må du forstå reglene som styrer denne verdenen, enten ved å akseptere dem eller ved å finne måter å overliste dem på.

Skrekken er til stede i alle aspekter av opplevelsen, og skaper en atmosfære som til tider kan føles dyster og andre ganger fascinerende, men som alltid er gjennomsyret av mystikk og det ukjente. Målet vårt var å nærme oss kosmisk skrekk i sin reneste forstand, der redselen kommer av å konfrontere en verden som overgår menneskeheten på alle mulige måter."

Spørsmål: Er måten AI er avbildet på i spillet slik du håper å se det brukt i fremtiden?

Nuti: "Det er et fascinerende spørsmål. Jeg må understreke at dette er en veldig personlig mening, som går utover min rolle som Game Director hos Big Bad Wolf.

Mitt primære håp er at kunstig intelligens skal bidra til å fremskynde store gjennombrudd innen medisin og vitenskap, og til syvende og sist bidra til å bevare både helsen vår og verden.

For å gi et konkret eksempel knyttet til spillet, er AI integrert direkte i karakterens hjerne. Noah bruker den til å "ping-ponge" ideer, trekke ut informasjon og analysere bevis. Slik sett representerer den en logisk videreutvikling av etterforskningsverktøyene hans. Men når det gjelder å håndtere mennesker, er det viktig å bevare sin egen dømmekraft og handle deretter. Etter mitt syn finnes det grunnleggende normer som kunstig intelligens kan støtte, men sunn fornuft bør forbli menneskelig.

Fra et profesjonelt perspektiv ser jeg på kunstig intelligens som et kraftfullt verktøy som alltid må balanseres med menneskelig tilsyn. Det samme gjelder i kreative bransjer, der mennesker fortsatt bør stå i sentrum for ethvert prosjekt. Kunstig intelligens kan bidra til å gi liv til ambisiøse konsepter, men spørsmål rundt opphavsrett må fortsatt løses for å unngå en sjelløs industrialisering av kunsten.

Mer generelt bør samfunnet nærme seg kunstig intelligens med omtanke og forsiktighet. Det er viktig å lære seg det grunnleggende før man stoler på verktøyet, på samme måte som man må lære seg å telle før man bruker en kalkulator. Når alt kommer til alt, bør det å ha en "superhjerne" til rådighet ikke føre til at vi slår av vår egen."

Spørsmål: Hvor lang tid tar en gjennomsnittlig kjøring av Cthulhu: The Cosmic Abyss?

Nuti: "I gjennomsnitt vil det ta mellom 12 og 15 timer å fullføre eventyret, avhengig av valgt vanskelighetsgrad og hvor dypt hver spiller velger å gå inn i etterforskningen. For å gi deg litt flere detaljer, belønner spillet vårt nysgjerrighet fremfor alt. Hvor dypt du går i etterforskningen, avgjør til syvende og sist hvor lang opplevelsen blir.

I hvert kapittel står spillerne fritt til å etterforske innenfor åpne områder. Hvis du bestemmer deg for å følge et spor, men overser visse ledetråder eller deler av kartet, vil du komme deg raskere videre. Dette kan imidlertid føre til forhastede konklusjoner, noe som kan resultere i dårlige beslutninger og øke korrupsjonsnivået ditt.

Hvis du derimot tar deg tid til å utforske hvert hjørne og avdekke de mange mysteriene som skjuler seg på hvert nivå, kan du ta mer informerte valg og beskytte deg selv bedre. Dette er vår viktigste måte å utvide opplevelsen på. I tillegg kan spillerne lete etter oppgraderingskomponenter til utstyret sitt. Disse komponentene er nøye gjemt rundt omkring i omgivelsene, noe som gir eventyret en skattejaktdimensjon."

Spørsmål: Hvor mange avslutninger kan spillerne finne?

Nuti: "Spillet har seks forskjellige epiloger som spillerne kan oppdage, i tillegg til de ulike måtene etterforskningen kan løses på gjennom hele eventyret."