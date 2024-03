Vi snakker om de nyeste spillene og det pågående kongelige bråket i det siste The Gamereactor Show.

HQ

Det er den tiden i måneden da enda en episode av The Gamereactor Show debuterer, og jammen har vi noe å by på denne uken. Ikke bare har vi brukt litt tid på å diskutere våre tanker og erfaringer med Alone in the Dark, Rise of the Ronin, Princess Peach: Showtime, og Dragon's Dogma 2, men vi har også snakket om de siste James Bond-ryktene, og enda viktigere, den siste utviklingen i det kongelige familiedramaet.

Det stemmer, vi tar for oss de temaene som betyr mest for spillere denne gangen, og vi deler vårt syn på hva som egentlig foregår bak dørene på Kensington Palace og hvordan det i det hele tatt klarte å bli så forskrudd og sprøtt.

Du vil selvsagt ikke gå glipp av denne episoden, så husk å sjekke den ut enten nedenfor eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.