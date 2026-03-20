Vi snakker om den kommende Volvo EX60 med PR- og kommunikasjonssjef Rikke Aagaard Petersen

Basert på de første reaksjonene på den offisielle avsløringen av Volvo EX60, ser det ut til at Volvo har funnet gull her. Vi fikk muligheten til å stille PR- og kommunikasjonssjef i Danmark, Rikke Aagaard Petersen, noen raske spørsmål om posisjonering og om selve EX60.

1. Det er en ganske stor forskjell mellom EX60-interiørkonseptet og der Volvo opprinnelig begynte med elbildesign - kan du utdype litt om reisen som førte frem til dette?

"Volvo EX60 er på mange måter et resultat av et skifte i hvordan vi designer elbiler. Mens de første elbilene ofte ble utviklet som tilpasninger av eksisterende bilplattformer, er nyere modeller som Volvo EX60 utviklet helt fra grunnen av, både når det gjelder plattform og programvare. Dette gjør det mulig for oss å tenke nytt om kupeen og designe den med utgangspunkt i mennesker og deres behov, samtidig som vi integrerer en langt mer intelligent digital opplevelse basert på vår kjerneplattform for databehandling."

2. Volvo ser ut til å satse helhjertet på elbiler, til tross for at noen produsenter bremser opp. Hvordan ser du på den bredere bransjen i dag?

"Elektrifisering er fortsatt den langsiktige retningen for bilindustrien. Vi vil lykkes hvis vi kan møte kundenes behov for lang rekkevidde, hurtiglading, stabil programvare og en god brukeropplevelse. Vi tror vi kan oppnå dette med Volvo EX60."

3. Det er et paradoks mellom lave luftmotstandskoeffisienter og høye SUV-er. Hvordan løser dere det med biler som EX90 og EX60?

"Det er sant at elektriske SUV-er i seg selv utgjør et paradoks: Kundene vil ha plass og en høy sittestilling, men samtidig kreves det effektivitet, lav luftmotstand og lav vekt for at bilen skal være økonomisk og ha lang rekkevidde. Vi mener at vi har løst dette paradokset med Volvo EX60. Vi har jobbet med en kombinasjon av aerodynamisk design og nye tekniske løsninger som megastøping og den såkalte cell-to-body-batteristrukturen. Dette reduserer vekten og forbedrer bilens effektivitet, noe som bidrar til å maksimere rekkevidden uten at det går på bekostning av funksjonaliteten folk forventer av en Volvo SUV."

4. Hva er de største utfordringene for å øke utbredelsen av elbiler i dag?

"Den største utfordringen er å gjøre det enkelt og uanstrengt å eie en elbil i hverdagen. Det handler om praktisk rekkevidde, rask og pålitelig lading og, selvfølgelig, en brukeropplevelse som kontinuerlig forbedres gjennom programvareoppdateringer. Samtidig spiller utbyggingen av ladeinfrastruktur - både hjemme og ute på veien - og en fortsatt overgang til fornybar energi også en rolle. Heldigvis er vi på rett vei i Danmark, noe som også betyr at vi i Volvo ikke lenger selger biler på det danske markedet som ikke er helelektriske."

5. Hvordan ser du på automatisering av kjøring i prinsippet? Er det den nærmeste fremtiden?

"Vår tilnærming til autonom kjøring er forankret i sikkerhet. Målet er ikke autonomi for autonomiens skyld, men snarere at autonomi virkelig skal hjelpe føreren og øke sikkerheten i og rundt bilen. Vi kommer til å kunne tilby stadig mer avansert førerassistanse over tid, men jeg vil helst ikke spå nøyaktig når kjøringen blir helt autonom."

6. Hva var den største utfordringen med å designe EX60?

"Med Volvo EX60 har vi samlet flere store teknologiske nyvinninger i én og samme plattform. Vi introduserer blant annet megastøping, en batteristruktur som er bygget sammen med karosseriet, og en kraftig kjernearkitektur for databehandling. I tillegg måtte vi sørge for at bilen fortsatt leverer den plassen, komforten og den rolige skandinaviske designopplevelsen som man forventer av en Volvo. Å få alle disse elementene til å fungere sammen har vært et sentralt fokus i utviklingen av bilen."