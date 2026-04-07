Vi snakker om effekten av lekkasjer i ukens episode av The Gamereactor Show

Dataspillbransjen er altfor godt kjent med lekkasjer og innsidere i disse dager, der privat og hemmelig informasjon deles med offentligheten i forkant av en eller annen grunn. Vi har blitt vant til lekkasjer og informasjonen de bringer med seg, men er det faktisk gunstig for fans og bedrifter?

Dette er samtalen vi kommer inn på i den nyeste episoden av The Gamereactor Show, der Alex og jeg diskuterer lekkasjer og hvilken innvirkning de har både på fans som mister overraskende avsløringer og selskaper som får privat informasjon delt før de er klare.

Husk å lytte til den 86. episoden av showet nedenfor - eller på din favorittleverandør av podcaster, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker - for mer om dette emnet og også våre tidlige spådommer for Xbox Games Showcase i juni.