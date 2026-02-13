Vi snakker Highguard og oppsummerer State of Play i ukens The Gamereactor Show

HQ

Det er slutten på en ny uke, og det betyr at vi har en helt ny episode av podcasten The Gamereactor Show som du kan glede deg over. Denne uken er nok en veldig aktuell episode ettersom vi dedikerer praten til både de nylige permitteringene som har rammet utvikleren Wildlight Entertainment, og også for å oppsummere den siste State of Play-sendingen også.

Til å begynne med er Highguard snakk om byen når vi diskuterer spillets død og hvordan visse faktorer slett ikke hjalp til i kampen for å overleve. Naturligvis snakker vi om tilstanden til live-spillsegmentet og dets utsikter nok en gang på grunn av dette.

Deretter går vi over til State of Play og plukker ut de største og mest spennende avsløringene i dette showet, og fremhever blant annet Konamis tilstedeværelse. Vi snakker også om formatet på showet, og om det, i likhet med den nylige Nintendo Direct, kanskje er noe som bør endres...

Du kan se denne siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor eller hos din favorittleverandør av podcaster, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.