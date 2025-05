Vi snakker om robotteknologi, bærekraft og fremtidens hjem med Roborock

HQ

Q: La oss starte med det grunnleggende - for de som kanskje ikke vet det ennå: Hva er Roborock, og hva skiller dere fra andre på smarthus- og robotområdet?

"Roborock er en global leder innen intelligente løsninger for hjemmet, dedikert til å bygge smarte, brukersentrerte produkter for den moderne husholdningen. Vi er mest kjent for våre prisbelønte robotstøvsugere, men vi har utvidet produktporteføljen vår til å omfatte innovative vaskemaskiner og tørketromler - alle designet med samme fokus på smart ytelse, elegant design og brukersentrert opplevelse.

Det som virkelig skiller oss ut, er vår utrettelige forpliktelse til å løse reelle utfordringer i husholdningen ved hjelp av avansert ingeniørkunst. Ta for eksempel vår Zeo-cycle®-teknologi for tørking ved moderat temperatur - det er en banebrytende teknologi som beskytter ømfintlige plagg samtidig som den sørger for grundig tørking. Enten det gjelder å navigere på gulvene eller friske opp klesvasken, er Roborock-produktene designet for å gjøre livet mer uanstrengt, hygienisk og intelligent."

Roborocks S8 MaxV Ultra i aksjon.

Dette er en annonse:

Q: Hva vil du si er virkelig unikt med Roborocks teknologi eller tilnærming sammenlignet med andre på markedet?

"Teknologien vår er bygget rundt tre pilarer: presisjon, intelligens og brukersentrert design - og den filosofien strekker seg helt inn i vår vaskemaskin- og tørketrommelkategori med Zeo-serien. Det som gjør at denne serien virkelig skiller seg ut, er vår egenutviklede Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology, som bruker zeolittmineraler til å forsiktig absorbere fuktighet fra klærne uten å utsette dem for høy varme. Denne metoden bidrar til å opprettholde plaggenes mykhet, form og farge - spesielt i ømfintlige stoffer som ull og silke. Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology optimaliserer ikke bare tørkingen; den representerer et stort fremskritt innen vaskemaskin- og tørketrommelteknologi, og omdefinerer hvordan tekstilpleie skal føles og fungere.

Kombinert med Roborock-appen får brukerne fjerntilgang, syklustilpasning og overvåking i sanntid - noe som gir smartere kontroll over hverdagens vaskerutiner. Denne sømløse integrasjonen av kjerneinnovasjon og gjennomtenkt design er det som gjør at Roborock skiller seg ut i dagens marked for klesvaskmaskiner. Det er denne gjennomtenkte integrasjonen av innovasjon, tøypleie og intuitiv design som gjør at Roborock skiller seg ut i klesvaskmaskinbransjen."

Roborocks Zeo One er den ultimate kombinerte vaskemaskinen og tørketrommelen.

Dette er en annonse:

Q: Hva er Roborocks kjernemål som merkevare? Fokuserer dere på innovasjon, bærekraft, tilgjengelighet - eller alt det ovennevnte?

"Alt det ovennevnte - og mer til. Hos Roborock er innovasjon ikke bare et moteord, det er grunnlaget for alt vi gjør. Men vi mener at innovasjon må ha et formål. Derfor er FoU-innsatsen vår laserfokusert på å løse reelle brukerproblemer og forbedre hverdagen gjennom smartere og mer effektive løsninger for hjemmet.

Vi er også svært opptatt av bærekraft - ikke bare i konseptet, men også i den daglige bruken av produktene våre. Teknologier som Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology muliggjør skånsom tørking ved lav temperatur, noe som forlenger klærnes levetid og støtter langvarig bruk av produktene, noe vi mener er en mer bærekraftig måte å leve på.

Tilgjengelighet er et annet kjerneprinsipp for merkevaren vår. Vi streber etter å gjøre intelligente husholdningsapparater med høy ytelse allment tilgjengelige - ikke bare for de som er tidlig ute eller de som kjøper premiumprodukter. Enten det dreier seg om stoffspesifikk klespleie, app-basert kontroll eller håndfritt vedlikehold, er målet vårt å gjøre avansert ytelse mer inkluderende og oppnåelig.

Til syvende og sist eksisterer Roborock for å forbedre livskvaliteten. Enten det er gjennom banebrytende teknologi, gjennomtenkt design eller intelligent automatisering, er vi opptatt av å skape smartere og mer inkluderende boopplevelser for husholdninger over hele verden."

"Innovasjon er ikke bare et moteord"

Q: For noen uker siden var dere vertskap for et stort lanseringsarrangement i Stockholm. Kan du fortelle oss hva det handlet om, og hvorfor akkurat Norden ble valgt for dette øyeblikket?

Ja, vi var glade for å være vertskap for lanseringsarrangementet vårt i Stockholm nylig, der vi introduserte vaskemaskinene og tørketromlene i Zeo-serien. Dette var en viktig milepæl for Roborock, ettersom det markerte utvidelsen av våre intelligente vaskeriløsninger til det nordiske markedet.

Norden var et naturlig valg for dette øyeblikket. I denne regionen setter man stor pris på funksjonell design, smart teknologi og langvarig produktkvalitet - alle verdier som Zeo-serien representerer. Med vår egenutviklede Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology har vi som mål å bringe profesjonell klespleie til flere hjem, gjennom skånsom lavtemperaturtørking i en alt-i-ett-løsning.

Skandinaviske forbrukere er også tidlig ute med å ta i bruk smarthusinnovasjoner, noe som gjorde Stockholm til et ideelt sted å komme i kontakt med et fremtidsrettet og designbevisst publikum. Det var ikke bare en produktlansering - det var en felles visjon om hvordan intelligent, gjennomtenkt hjemmepleie kan se ut i årene som kommer.

Roborock vil fortsette å tilpasse enhetene slik at de kan kobles til et "bredere smarthjem"

Q: Når du ser fremover, hvor ser du Roborock - og hjemmerobotikk generelt - om 10 år? Hvilken rolle vil teknologien deres spille i fremtiden for smarthus og elektriske hjem?

Om ti år tror vi at robotteknologi i hjemmet vil utvikle seg fra å være enheter med én funksjon til intelligente systemer som aktivt støtter dagliglivet i flere dimensjoner. Rengjøring vil fortsatt være grunnleggende, men den virkelige transformasjonen ligger i hvordan disse enhetene kobles til det bredere smarthjemmet - sømløst integrert med energisystemer, hjemmesikkerhet og til og med helseovervåking.

Hos Roborock har vi som mål å stå i sentrum for dette skiftet. Vår langsiktige visjon er å gå fra oppgavebasert automatisering til proaktive, persontilpassede intelligenssystemer som ikke bare reagerer, men som forstår og forutser behovene til hver enkelt husholdning.

Fremtidens hjem vil ikke bare være tilkoblet - det vil være intuitivt, tilpasningsdyktig og dypt integrert. Roborocks rolle er å bidra til å gjøre denne fremtiden mulig ved å fortsette å bygge intelligente apparater som ikke bare er høytytende, men som også er genuint nyttige og tilgjengelige for flere mennesker.