Vi snakker om spillverdenens største blekkspruter med art director og gameplay director for Darwin's Paradox!

Den moderne maskotplattformscenen er kanskje preget av de gamle navnene. Mario, Kirby, Sonic og lignende, men det er alltid plass til et nytt navn, og vi vil gjerne at det skal være blekkspruten Darwin. Darwin's Paradox! er på vei til oss om bare noen uker, og i forkant av lanseringen 2. april har vi tatt en prat med art director Mikael "Mika" Tanguy og gameplay director Gilles Aujard fra ZDT Studio om Darwin selv, spillets mekanikk, hvor lang tid det tar å vinne og mye mer. God fornøyelse!

Q: Darwin's Paradox! føles ulikt alt vi har sett i spillverdenen de siste årene. Hva fikk deg til å tenke på blekksprutens eventyr?

Mika: Ideen om en blekksprut som hovedperson kom fra en drøm jeg hadde for over ti år siden - en blekksprut som var fortapt i en industriell verden, og som brukte sine naturlige evner for å overleve. Blekkspruten er en fascinerende skapning: intelligent, tilpasningsdyktig og full av personlighet. De kan kamuflere seg, klemme seg inn i små rom og til og med løse gåter - egenskaper som gjør dem perfekte for et spill som blander stealth, plattformspill og historiefortelling. Vi ønsket å skape noe nytt, lekent og følelsesmessig engasjerende, og en blekksprut ga oss frihet til å utforske mekanikker og temaer som føltes helt unike.

Gilles: En blekksprut er ikke bare en figur; det er en revolusjon i spillet. Dens biologi har gjort det mulig for oss å tenke nytt om stealth og plattforming på måter som føles organiske og intuitive. Darwins evner - som å klatre i 360 grader, bruke blekk defensivt og kamuflere seg - er alle forankret i ekte blekksprutatferd, men vi forsterket dem for å skape noe tegneserieaktig, morsomt og overraskende. Det er sjelden man finner en hovedperson som dikterer spillets design på en så perfekt måte, og Darwin gjorde akkurat det.

Q: Hva kan du si om Darwins karakter? Hva slags blekksprut er det vi styrer i spillet?

Mika: Darwin er en Octopoedia ceruleanus - en fiktiv art vi skapte for å gjenspeile hans intelligens, tilpasningsevne og sjarm. Han er ikke en typisk helt; han er sårbar, smart og full av personlighet. Visuelt er han uttrykksfull og tegneserieaktig, men bevegelsene og evnene hans er basert på realisme. Han er en overlever som bruker sin forstand og sine naturlige talenter til å navigere i en verden som er fiendtlig innstilt til ham. Spillerne vil kjenne seg igjen i hans motstandsdyktighet og humor, som gjør at han føles gjenkjennelig til tross for at han er en blekksprut!

Gilles: Darwin er en naturlig superhelt. Han er ingen soldat eller kriger - han er en liten, snarrådig blekksprut som trives med å være smartere enn fiendene sine. Evnene hans føles instinktive, men de åpner samtidig opp for kreative muligheter i spillet. Enten han klatrer på vegger, spruter blekk for å distrahere fiender eller kamuflerer seg for å gjemme seg, er hver eneste handling knyttet til karakteren hans. Han er en helt som er tilpasningsdyktig, og det er det som gjør ham så morsom å spille.

Q: I demoen var det tydelig at Darwin hadde mange krefter, for eksempel kamuflasje. Hvilke andre evner kan vi låse opp?

Gilles: Darwins evner utvikler seg etter hvert som spillerne gjør fremskritt. I tillegg til kamuflasje kan han bruke blekket sitt på kreative måter - for eksempel til å lage en røykskjerm for å skjule seg for fiender eller blinde overvåkningskameraer. Tentaklene gjør at han kan klatre på alle overflater, klemme seg gjennom trange rom og til og med manipulere gjenstander i omgivelsene. Vi har designet disse evnene slik at de føles organiske og allsidige, slik at spillerne kan eksperimentere og finne nye løsninger på gåter og snikutfordringer. Alle ferdighetene er knyttet til Darwins karakter og spillets tema om tilpasningsdyktighet og utholdenhet. Vi ville at alle ferdighetene skulle føles som en naturlig forlengelse av hvem Darwin er.

Q: Jeg la også merke til at et kostyme Darwin har på seg, er et nikk til en viss mester i stealth. Er det mange kostymer vi kan utstyre oss med i spillet?

Mika: Ja! Demoen inneholdt et spesielt "Sneaky Snake"-skinn som en morsom hyllest til samarbeidet vårt med Metal Gear Solid, og det kostymet vil være tilgjengelig i det fullstendige spillet. Spillere som forhåndsbestiller spillet, vil også motta to eksklusive bonusskinn, laget som en spesiell takk til tidlige støttespillere. Vi har også inkludert andre kostymer som gjenspeiler Darwins personlighet og spillets humor. Disse antrekkene er ikke bare kosmetiske - de er en måte å feire Darwins reise på og gir spillerne en sjanse til å gjøre opplevelsen sin personlig. Forvent en blanding av lekne, nostalgiske og til og med absurde design!

Gilles: Kostymene er vår måte å tilføre spillet et lag med moro og kreativitet. De er et nikk til sjangrene og karakterene som har inspirert oss, men de gjenspeiler også Darwins tilpasningsevne.

Q: Darwins paradoks er et eventyr som virker perfekt for en animasjonsfilm, men jeg håper det varer lenger enn en time og 30 minutter. Hvor lang tid tar en gjennomspilling av spillet omtrent?

Gilles: En typisk gjennomspilling av Darwin's Paradox! vil ta rundt 5 til 7 timer, avhengig av hvor mye tid spillerne bruker på å utforske, løse gåter og avdekke hemmeligheter. Spillet er designet for å kunne spilles om igjen, med skjulte områder og samleobjekter som oppmuntrer spillerne til å besøke nivåene på nytt. Vi ønsket å skape en opplevelse som føles filmatisk, men som samtidig byr på dybden og utfordringene til et fullverdig eventyr.

Mika: Tempoet er nøye utformet for å balansere spenning, utforskning og humor. Vi har strukturert spillet slik at spillerne kan ta seg god tid til å suge inn atmosfæren eller kaste seg rett inn i handlingen. Verden er rik på detaljer, og vi håper at spillerne vil komme tilbake for å oppdage alt Darwins reise har å by på.

Spørsmål: Vi har sett en del blekkspruter i spill opp gjennom årene. Hva synes du gjør dette dyret til et interessant valg for en hovedperson?

Mika: Blekkspruter er fascinerende i seg selv - de er intelligente, mystiske og fulle av overraskelser. Biologien deres egner seg perfekt til spilling: kamuflasje, blekkforsvar, smidige bevegelser og problemløsende ferdigheter. Men utover mekanikken har blekkspruter en unik sjarm. De kan være morsomme, uhyggelige og elskverdige på samme tid, noe som gir oss mye rom for å leke med tone og historiefortelling. Darwin er ikke bare en karakter; han er et symbol på motstandskraft og kreativitet, noe som gjør at han skiller seg ut i spillverdenen.

Gilles: En blekksprut-hovedperson gir oss muligheten til å utforske temaer som tilpasning og overlevelse på en måte som føles frisk og organisk. Darwins evner er ikke bare verktøy - de er en forlengelse av karakteren hans. Spillerne kontrollerer ikke bare en helt; de legemliggjør en blekksprut, med all den smidighet og oppfinnsomhet det innebærer. Det er et perspektiv som er sjeldent i spillverdenen, og det er det som gjør Darwin's Paradox! så spesielt.

Spørsmål: I Darwins paradoks ser verden ut til å ha blitt overtatt av romvesener. Er menneskene klar over dette, og er det opp til Darwin å redde jorden?

Mika: Romvesenene i Darwin's Paradox! representerer en ytre trussel. Menneskene i denne verdenen er i stor grad uvitende om romvesenenes sanne natur, ettersom inntrengerne opererer bak kulissene og manipulerer industrier og miljøer. Darwins reise handler ikke bare om å flykte, men også om å avdekke sannheten og, på sin egen lille måte, forstyrre romvesenenes planer. Selv om han ikke er en konvensjonell helt, påvirker og utfordrer handlingene hans den etablerte ordenen i betydelig grad.

Gilles: Darwins rolle handler mer om overlevelse enn om å redde verden i en større forstand. Historien hans er personlig - han er en outsider som kjemper for å vende hjem, og kampen hans gjenspeiler det bredere temaet om naturens evne til å tilpasse seg og trives selv under fiendtlige forhold. Spillet legger ikke verdens tyngde på tentaklene hans, men reisen hans er et kraftfullt budskap om oppfinnsomhet og håp.

Spørsmål: Hvordan tar Darwin's Paradox den klassiske eventyrplattformformelen og bringer den inn i den moderne tidsalderen?

Gilles: Vi tok kjerneelementene i klassiske plattformspill - presise bevegelser, miljøgåter og fortellingsdrevet utforskning - og tilførte dem moderne teknologi og designsensitivitet. Darwin's Paradox! bruker Unreal Engine til å skape en verden som føles levende, med dynamisk belysning, flytende animasjoner og sømløse overganger mellom spill og filmsekvenser. Vi har også lagt stor vekt på å få spillet til å føles organisk og intuitivt, og hvert nye miljø introduserer naturlig nye mekanikker gjennom hele eventyret. Hver eneste spillutvikling er nøye vevd inn i verdenen og fortellingen, slik at nye evner og interaksjoner alltid føles meningsfylte, berettigede og sømløst knyttet til Darwins reise. Resultatet er et spill som hedrer fortiden, samtidig som det driver sjangeren fremover.

Mika: Visuelt har vi blandet tegneserieaktig sjarm med filmatisk dybde, inspirert av klassikere som Looney Tunes og moderne spill som Inside og Ori. 2,5D-perspektivet gir oss mulighet til å kontrollere tempoet og historiefortellingen, noe som skaper en lineær, men oppslukende opplevelse. Vi fjernet også tradisjonelle brukergrensesnittelementer for å øke innlevelsen, slik at spillerne føler at de er en del av Darwins verden i stedet for bare å spille et spill.

Spørsmål: Vil Darwin og måken Steven noen gang komme overens?

Mika: (ler) Måken Steven er Darwins nemesis. Forholdet mellom dem er en blanding av rivalisering og komikk. Spillerne må selv se hvordan historien deres utspiller seg!

Gilles: Steven er der for å tilføre Darwins reise humor og kontrast. Samspillet dem imellom er kaotisk, men det er en del av det som gjør verdenen i Darwin's Paradox! så levende. Du må spille for å finne ut om de noen gang kommer overens - men forvent mye latter underveis!

Darwin's Paradox! lanseres 2. april til Xbox Series X/S, PS5, PC og Nintendo Switch.