Vi snakker om Steam Machine og Black Ops 7 i ukens The Gamereactor Show

Det er nesten på tide at helgen starter, så hvorfor ikke cruise inn i noen dager med hvile med en helt ny episode av The Gamereactor Show? Vi er tilbake med vår 74. episode, og nå som vi nærmer oss vårt tredje Quarter Quell-kapittel neste uke, fokuserer vi utelukkende på dagsaktuelle saker denne gangen.

I den nye episoden begynner vi med å diskutere Ubisofts siste finansielle rapport, som gir noen svar om utgiverens fremtid og noen av spillene de har i pipeline. Etter dette snakker vi kort om det nylige Xbox Partner Preview -showet, før vi deretter går videre til Valves Steam Machine og hvordan det uten tvil har forårsaket noen bekymringer for Xboxs fremtid. Til slutt snakker vi om Call of Duty: Black Ops 7 og hvordan spillet blekner i forhold til hva serien en gang var, og hvordan Battlefield 6 nå er vinneren av den historiske CoD-Battlefield -konflikten i 2025.

Få med deg den siste episoden av showet nedenfor, eller gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker for å lytte til den på en av disse podkastleverandørene.