Vi snakker om Steam Machine og Black Ops 7 i ukens The Gamereactor Show
Vi nærmer oss podkastens tredje kvartal, og vi snakker om noen av de siste og største nyhetssakene.
Det er nesten på tide at helgen starter, så hvorfor ikke cruise inn i noen dager med hvile med en helt ny episode av The Gamereactor Show? Vi er tilbake med vår 74. episode, og nå som vi nærmer oss vårt tredje Quarter Quell-kapittel neste uke, fokuserer vi utelukkende på dagsaktuelle saker denne gangen.
I den nye episoden begynner vi med å diskutere Ubisofts siste finansielle rapport, som gir noen svar om utgiverens fremtid og noen av spillene de har i pipeline. Etter dette snakker vi kort om det nylige Xbox Partner Preview -showet, før vi deretter går videre til Valves Steam Machine og hvordan det uten tvil har forårsaket noen bekymringer for Xboxs fremtid. Til slutt snakker vi om Call of Duty: Black Ops 7 og hvordan spillet blekner i forhold til hva serien en gang var, og hvordan Battlefield 6 nå er vinneren av den historiske CoD-Battlefield -konflikten i 2025.
Få med deg den siste episoden av showet nedenfor, eller gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker for å lytte til den på en av disse podkastleverandørene.