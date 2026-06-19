Vi snakker om «Xbox-blodbadet» i den nyeste episoden av The Gamereactor Show

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Det er fredag, og det betyr at det er tid for en ny episode av The Gamereactor Show. I dagens episode, som er den 96. i rekken, retter vi oppmerksomheten mot det som helt klart er ukens største nyhet, med stor vekt på «blodbadet» som utspiller seg hos Xbox.

Vi snakker om studioene og teamene som tilsynelatende står i fare for å bli lagt ned av Microsoft eller til og med solgt, og hva dette til syvende og sist kan bety for Xbox som selskap og som spillavdeling i teknologigigantens bredere portefølje.

I tillegg tar vi også for oss den nylige oppdateringen om Grand Theft Auto VI og hvordan denne reiser noen flere viktige spørsmål, hvorav mange forventer vi å få svar på allerede neste uke.

Sjekk ut episoden nedenfor, eller på din foretrukne podkasttjeneste, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.