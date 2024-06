Vi sniker oss inn på en hemmelig fest for å feire 40 år med Tetris sammen med skaperne

Noen ganger må man gå utenfor de tillatte grensene for å få det man vil ha. Henk Rogers, mannen som "oppdaget" Tetris og gjorde det til et globalt fenomen og et av de mest innflytelsesrike (og lønnsomme) spillene i historien, måtte reise til Sovjetunionen for å forhandle frem Tetris -kontrakten med russerne. En odyssé som (med en Hollywood-aktig tilpasning og dramatisk touch) ble brakt til det store lerretet av Taron Egerton og Nikita Yefremov, som spilte spillets skaper, Alexei Patijnov.

Du vet det kanskje allerede, men Tetris feirer 40 år siden den opprinnelige utgivelsen. Og i likhet med Rogers' egen bragd snek vår spesialkorrespondent i Los Angeles, David Caballero fra Gamereactor Spain, seg uinvitert inn på en hemmelig fest for å feire jubileet sammen med spillets skaper og selskapet som vedlikeholder og bevarer Tetris som varemerke og kulturarv.

På det eksklusive arrangementet overvar David en tale av Henk Rogers selv til de fremmøtte, der han fortalte om sine opplevelser i det kommunistiske Russland i 1989 og vennskapet med Alexei Patijnov.

"Jeg dro til Sovjetunionen i 1989 på turistvisum og gikk inn i et departement som jeg ikke skulle ha gått inn i. Og jeg trodde virkelig at jeg var omringet av KGB-agenter."

"Jeg visste ikke om jeg kom til å bli arrestert. Forestill deg at du reiser til Nord-Korea i dag og går inn i et departement og prøver å snakke med noen. Det er ikke en god idé. Det er ikke en god idé."

"Og folk spør meg, du vet, åh, du var veldig modig. Den andre måten å se det på var at jeg var så dum. Det er to forskjellige måter å se det på. Jeg var litt naiv, og Alexei liker å si det på den måten."

I tillegg til å møte Rogers, fikk David også muligheten til å ta seg noen minutter borte fra festen med Maya Rogers, Henks datter og nåværende administrerende direktør i selskapet, som snakket om fortiden, nåtiden og fremtiden til Tetris, deres samarbeidsprosjekter med Røde Kors, Minecraft og deres innsats for å fortsette å gjøre Tetris til et fenomen som overskrider landegrenser, tankesett og hele generasjoner av spillere.

David måtte raskt dra fra dette hemmelige arrangementet i Los Angeles, men han kunne ikke dra uten å håndhilse på selveste skaperen av Tetris, Alexei Pakhitnov, som også var så snill å sende en hilsen til alle Gamereactors lesere.

Los Angeles er definitivt drømmenes by. Og Summer Game Fest har bare så vidt begynt.