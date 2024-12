Vi sniker oss inn på OXO Video Game Museum Madrid, som åpnet dørene i dag

HQ

På Gamereactor kjente vi allerede OXO Video Game Museum i Málaga bedre enn noen andre gjennom en rekke artikler og eksklusive ressurser som vi fikk ved å ta guidede turer gjennom bygningen på Plaza del Siglo i første person. Nå var det, som annonsert i sommer, tid for innvielsen av filialen i Madrid, også den på et sentralt torg, i gaten Postigo de San Martín, ved siden av Callao. Arrangementet ble avholdt i forgårs, og i dag, den 4. desember, åpnet lokalene dørene for allmennheten, akkurat i tide til juletiden.

Presentasjonen ble ledet av Santiago Bustamante, kultursjef i OXO Video Game Museum, som ga plass til representanter for de forskjellige videospillagentene og -foreningene, og ble avsluttet av Javier Ramos, administrerende direktør i produksjonsselskapet Kaiju Group.

Museet luktet fortsatt nymalt, og de første gjestene ble ønsket velkommen innenfor de trange veggene i det elisabethanske palasset som en gang huset bokhandelen La Central. Noen rom og tjenester er fortsatt ikke ferdigstilt, og utstillingen oppleves derfor svært forskjellig avhengig av om man kjenner til originalen i Malaga eller ikke. Overraskelsesfaktoren er naturligvis nedgradert for førstnevnte, som den som starter et nytt spill+, men det er sant at de nye omgivelsene kler samlingen med en mer romantisk eleganse.

Det som i Malaga er tre pluss en etasje, her er foreløpig to pluss en. Dessuten erstatter OXO Madrid takrestauranten med en underjordisk hule som like gjerne kunne vært hentet rett ut av Forbrydelsens kloster, og det er ingen forventning om et spisested i seg selv.

Den museografiske fortellingen er den samme, om enn mer komprimert i det nye, mindre gjennomsiktige rommet. Et stort område er viet videospillhistorien, fra OXO til i dag (inkludert retrodatamaskiner, arkader og konsoller som fremhever store klassikere og milepæler), et annet område for midlertidige utstillinger (i dette tilfellet feiringen av 30 år med PlayStation), og en siste sone for VR, eksperimentelle videospill og futuristiske konsepter.

Alt dette, i tillegg til den uunngåelige butikken og rommet for foredrag og arrangementer der åpningsbåndet ble klippet, et rom som, som i Málaga, med jevne mellomrom skal fylles med handlinger og aktiviteter som forsterker museets mer altruistiske og pedagogiske oppdrag som sådan, og som derfor bør utfylle det mer kommersielle og/eller sponsede tilbudet på lang sikt.

Apropos det sistnevnte: Prisen for å komme inn på OXO Video Game Museum Madrid stiger fra 17 euro i Málaga til 21 euro i hovedstaden, utvilsomt en av de mest omtalte beslutningene før åpningen.

Vi vil snart oppdatere denne posten med et galleri med eksklusive bilder fra innsiden av det nye OXO videospillmuseet i Madrid.