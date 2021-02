Vi spår og streamer PlayStations State of Play-sending i kveld

Du ser på Annonser

Klokken 23 i kveld skal Sony altså ha årets første State of Play-sending, og de har lovet å vise minst 10 kommende PlayStation 4- og PlayStation 5-spill i løpet av de omtrent 30 minuttene showet vil vare. Vi gleder oss i kjent stil til slikt, så det blir en spesiell GRTV-sending.

Det hele starter klokken 2230 med at undertegnede, Magnus, Ben, Kieran og David snakker om hva vi håper og tror vil vises frem. Deretter går vi direkte over til State of Play-sendingen klokken 23. Du kan som vanlig se det hele på GR Live-siden vår, så del gjerne denne spennende kvelden med oss.