Vi spår Summer Game Fest og Xbox Games Showcase i ukens The Gamereactor Show

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Vi er godt inne i årets travleste uke for spillnyheter og informasjon, da "ikke-E3"-perioden er i full gang. State of Play-sendingen har allerede ankommet og bød på tonnevis av lovende avsløringer og kunngjøringer, men den vil bli etterfulgt av andre store sendinger i dagene fremover, inkludert kveldens Summer Game Fest.

For dette formål, for dagens The Gamereactor Show-episode, forhåndsviser vi Summer Game Fest og også søndagens Xbox Games Showcase, og snakker om hva vi forventer å se på begge showene, og også hva vi virkelig håper vil dukke opp.

Dette er også etter å ha delt noen tanker og inntrykk på State of Play, inkludert å snakke om God of War: Laufey's cube, som Alex absolutt har noen sterke meninger om. Sørg for å få med deg alt dette, inkludert korte teasere for andre show som Future Games Show og PC Gaming Show også, i den siste episoden av podcasten.

Og for dette formål kan du finne det nye showet nedenfor, eller på din valgte podcastleverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller Spreaker.