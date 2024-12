Vi spår The Game Awards-vinnerne i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

I morgen kveld finner The Game Awards sted. Til tross for at fansen hvert år blir rasende over snubber, priser som deles ut til "feil" spill og mer, strømmer folk fortsatt til Twitch, YouTube og hvor enn de ellers kan gå for å se showet.

I forkant av arrangementet satte vi oss ned på The Gamereactor Show for å diskutere hvilke spill vi tror bør og vil vinne priser i morgen kveld. I noen tilfeller har vi måttet velge bort favorittene våre for å gå for det mest logiske alternativet, og andre steder håper vi at det riktige valget blir gjort.

Hvis du vil lytte for å se om du er enig med oss, kan du finne podcasten nedenfor, eller på Spotify, Apple Music, Amazon Music og Spreaker.