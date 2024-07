Vi sparker folk i hodet på Anger Foot i dagens GR Live

HQ

Free Lives' Anger Foot er ute nå, og for å feire spillets lansering skal vi sjekke ut den første timen på dagens GR Live. Hvis du ikke er klar over det, er Anger Foot et førstepersons skytespill som i stor grad dreier seg om skoen din og å bruke den til å sparke forskjellige ting.

Du kan sparke folk, dører, vegger og mye mer i spillet, i tillegg til å bruke massevis av våpen for å bli kvitt det uendelige sinnet ditt. Vi starter som vanlig kl. 16:00 BST/17:00 CEST, og gir deg en titt på de tidlige stadiene av Anger Foot. Bli med oss på GR Live-hjemmesiden.

Hvis du vil sjekke ut våre mer dyptgående tanker i mellomtiden, kan du sjekke ut vår fullstendige anmeldelse av spillet her.