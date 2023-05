Vi spiller Age of Wonders 4 i dagens GR Live

HQ

I går var den globale utgivelsesdatoen for Triumph Studios' seneste 4X-strategiinnsats, Age of Wonders 4. Dette fantasy-strategispillet ber spillere lede en fraksjon av sin egen skapelse, og du kan du være enten helten eller skurken i det du forsøker påtvinge deg selv på den bredere verden og skapningene og vesener som bor i den.

Mens vi allerede har gjennomgått Age of Wonders 4 - og virkelig likte tiden vår med spillet - skal vi i dag skal vi hoppe inn i det og spille den første timen, alt som en del av vårt GR Live-tilbud.

Sørg for å gå til <a href="https://www.gamereactor.no/live" target="_blank">GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl 16:00 for å få det med deg. Og hvis du er interessert i Age of Wonders 4 i seg selv, sørg for å sjekke ut spillet i dag på PC, PS5 og Xbox Series.