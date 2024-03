Vi spiller Alone in the Dark i dagens GR Live

HQ

I dag er en stor dag for skrekkfans, utvikleren Pieces Interactive, og til og med stjernene Jodie Comer og David Harbour (som spiller hovedrollene i dette spillet), når survival horror-spillet Alone in the Dark lanseres på PC og konsoller. Her kan du lese hva vi synes om spillet (eller se videoanmeldelsen vår nedenfor), og du kan også bli med oss på en stream dedikert til spillet i ettermiddag.

Fra kl. 17 vil Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av Alone in the Dark på GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å se om dette blir det neste skrekkspillet for deg.