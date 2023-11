Vi spiller American Arcadia på dagens GR Live.

HQ

Snart kan spillerne dykke ned i det neste eventyrspillet fra utvikleren Out of the Blue. American Arcadia , som lanseres på PC senere i dag, tar fansen med til en fiktiv by som også er grunnlaget for et realityshow uten at de som faktisk bor i byen, vet om det. Det sier seg selv at når en person oppdager dette, forsøker han å rømme, og det er nettopp denne historien American Arcadia ønsker å utforske.

Spillet lander om noen få timer, og starter senere enn vanlig kl. 17:00 GMT / 18:00 CET, og vår egen Rebeca vil være vert og spille gjennom den første timen av American Arcadia, alt på GR Live-hjemmesiden .

Husk å stikke innom for å se hva som skjer, og du kan også forvente å få med deg alle tankene våre om spillet i løpet av de kommende timene.