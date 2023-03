Vi spiller Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon på dagens GR Live

HQ

Vi fortsetter denne ukens batch av GR Live strømmer ved å vende oppmerksomheten mot den nyeste store tittelen for å pryde Nintendo Switch. Kjent som Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, utforsker denne tittelen hvordan Nintendos mest berømte heks skaffet seg kreftene sine og ble den ikoniske og mektige kvinnen vi alle kjenner i dag.

For å se begynnelsen på denne reisen selv, sørg for å besøke GR Live-hjemmesiden på den typiske tiden 15:00 GMT / 16:00 CET, for å fange vår egen Rebeca mens hun fordyper seg i dette nye fargerike eventyrspillet.

Og mens du venter på at strømmen skal starte, må du også sjekke ut våre tanker og meninger om spillet i vår anmeldelse her eller videoanmeldelse nedenfor.