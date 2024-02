Vi spiller Brothers: A Tale of Two Sons Remake i dagens GR Live

I morgen lanserer Avantgarden sin nyversjon av Brothers: A Tale of Two Sons. Denne oppdaterte versjonen av spillet kommer med mye penere og mer moderne grafikk, noe du kan få et glimt av i traileren for spillet nedenfor.

HQ

Men nå som lanseringen nærmer seg, kommer vi også til å få en litt tidlig titt på tittelen, for i dagens GR Live vil Rebeca være vert og spille gjennom en time av Brothers: A Tale of Two Sons Remake, alt fra det vanlige tidspunktet klokken 17.

Kom innom for å få en forsmak på dette gripende, opprivende og emosjonelle eventyret.