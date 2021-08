HQ

I går startet altså den PlayStation-eksklusive alpha-testen til Call of Duty: Vanguard hvor man kan prøve den nye Champion Hill-modusen. Flere i GRTV liker både Call of Duty, battle royale og Gunfight, så Rebeca vil selvsagt prøve ut dette i dagens GR Live-stream. Du kan se hvordan de første to timene med årets CoD går her fra klokken 16.