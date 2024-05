Vi spiller Capes i dagens GR Live

HQ

Superheltfans har sannsynligvis allerede begynt å glede seg over Spitfire Interactive s turbaserte strategitittel Capes, som debuterte på PC og konsoller 29. mai. Hvis du ikke har hatt sjansen til å dykke ned i spillet selv ennå, viser vi frem den første timen av Capes i den siste episoden av GR Live.

Fra og med klokken 17 vil Rebeca være vert og spille gjennom en del av spillet på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom for å oppleve litt av Capes og for å se om det er verdt å sjekke ut, og ikke glem å lese anmeldelsen vår for ekstra detaljer og analyser.