Vi spiller Children of the Sun på dagens GR Live.

Children of the Sun kom tidligere denne uken. Vi fikk sjansen til å spille gjennom spillet og dele noen dypere tanker om vår tid med det i vår anmeldelse, som du finner i sin helhet her.

Men nå skal vi også spille gjennom den første timen av Children of the Sun i dagens GR Live, der vår egen Rebeca er vert fra kl. 16:00 BST / 17:00 CEST.

Husk å stikke innom GR Live-hjemmesiden for å få med deg alt som skjer.