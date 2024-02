Vi spiller Clem på dagens GR Live.

HQ

Vi innleder ukens sending på GR Live med å ta for oss Mango Protocol s narrativt drevne puslespilleventyr, Clem. I dette spillet handler det om å utforske et bisart hus og bruke alkymistiske løsninger for å løse gåter og fortsette å følge en uvanlig og mystisk historie.

Clem kommer i dag (6. februar), og vi kommer til å spille den første timen av spillet på GR Live-hjemmesiden fra kl. 16:00 GMT / 17:00 CET. Ta turen innom for å hjelpe Rebeca med å løse gåter og utforske denne merkelige indietittelen.