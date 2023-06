Vi spiller Convergence: A League of Legends Story i dagens GR Live.

Riot Forge har publisert en hel rekke League of Legends-spinoffs, og bare i år har det allerede kommet to nye. Vi fikk The Mageseeker: A League of Legends Story for noen uker siden, og i forrige uke ble også Convergence: A League of Legends Story lansert.

Dette 2D-plattformspillet foregår i byen Zaun, og spillerne spiller Ekko, som samler deler og lager dingser før han spoler tiden tilbake og bruker dem til å løse utfordringer.

Mens du kan sjekke ut Convergence på PC og konsoller i dag, kommer vi også til å spille spillet på dagens GR Live, der Rebeca vil være vert og se på den første timen av spillet fra GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 16:00.