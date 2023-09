Vi spiller Counter-Strike 2 på dagens GR Live.

HQ

Mens de fleste utviklere liker å fortelle fansen når deres neste spill kommer ut flere måneder og til og med år i forveien, har Valve valgt å ikke gjøre dette med Counter-Strike 2, og før tittelen ble sluppet sent i går, visste vi bare at det ville komme en gang i sommer. Nå som spillet er her, skal vi likevel kaste oss over en times Counter-Strike 2 i dagens GR Live.

Fra og med kl. 15:00 BST / 16:00 CEST vil vår egen Rebeca være vert og spille gjennom den første timen av spillet på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom, og husk også å sjekke ut lanseringstraileren for CS2 nedenfor.