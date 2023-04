Vi spiller Curse of the Sea Rats i dagens GR Live

HQ

Nylig lanserte utvikleren Petoons Studio sitt nyeste håndanimerte eventyrspill. Denne tittelen er kjent som Curse of the Sea Rats og setter spillerne i skoene til en av fire fanger i det britiske imperiet som har blitt forvandlet til rotter av en piratheks, og for å gjenvinne sin menneskelige form, må de finne og fange den samme heksen som forbannet dem i utgangspunktet.

Dette plattformeventyret er betraktes som en "ratoidvania", og vi kommer til å sjekke det ut i dagens GR Live, hvor vår egen Rebeca skal spille den første timen av spillet.

Husk å stikke innom GR Live-hjemmesiden for å se Rebeca i aksjon fra kl 16:00 som vanlig, og til vi starter, må du også sjekke ut vår anmeldelse av Curse of the Sea Rats her.