Vi spiller Destiny 2: The Final Shape på dagens GR Live

Det er endelig på tide å sette en stopper for The Witness s katastrofale planer. Destiny 2: The Final Shape har gjort sin ankomst, og med det kan spillerne strømme tilbake til Bungies sci-fi-tittel for å ta seg av denne skremmende trusselen og forhåpentligvis redde Traveler fra infeksjonen som strømmer gjennom den.

For å se hvordan dette siste kapittelet i Light and Darkness Saga tar form, skal vi dykke inn i Destiny 2: The Final Shape på dagens GR Live, hvor jeg fra vanlig tid 16:00 BST / 17:00 CEST vil være vertskap i minst en time.

Husk å besøke GR Live-hjemmesiden for å bli med meg når jeg går inn på Pale Heart of the Traveler for å møte Dread, mestre Prismatic -evner og tjene noen kraftige og gjenkjennelige plyndringer underveis.