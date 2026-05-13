Directive 8020

Vi spiller Directive 8020 i dagens GR Live

Bli med på åpningstimen av Supermassives nyeste skrekktittel.

Etter å ha sjekket ut Little Nightmares 3 mot slutten av 2025, er vi tilbake og dedikerer en GR Live-strøm til et Supermassive-utviklet videospill i ettermiddag. Jepp, vi kommer tilbake til verdenen til The Dark Pictures for å oppleve neste kapittel i den bredere historien, et mer isolert og frittstående sci-fi-eventyr kjent som Directive 8020.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert og spille gjennom den første timen av Directive 8020, alt på GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å se en tidlig titt på det nylig lanserte skrekkspillet, og for mer om Directive 8020, sørg for å lese vår fullstendige anmeldelse av tittelen for å se vår komplette analyse av den bredere opplevelsen. Åh, og hvis du lurer på hvor The Dark Pictures-navnet gikk fra spillets tittel, kan du gå over her for å lese mer.

Directive 8020

Directive 8020
ANMELDELSE. Skrevet av Jonathan Sørensen

Supermassive setter alle kluter til med Directive 8020, som peker ut veien videre for den tvilsomme arven etter The Dark Pictures.



