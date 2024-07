Vi spiller Dungeons of Hinterberg i dagens GR Live

HQ

Så sent som i går publiserte vi vår anmeldelse av Microbird Games' eventyrtittel Dungeons of Hinterberg, et spill som vi ble veldig imponert over på grunn av hvordan utviklerne klarte å veve sammen en samling unike mekanikker på intrikate måter.

I dag skal vi tilbake til den fantastiske alpine verdenen i Dungeons of Hinterberg, når jeg sjekker ut spillet på ukens siste GR Live -strøm.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert fra GR Live-hjemmesiden hvor jeg vil spille en time av Dungeons of Hinterberg. Husk å stikke innom for å se hvordan spillet utvikler seg nå som det er tilgjengelig på PC og Xbox, til og med som en dag en inkludering på Game Pass.