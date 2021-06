Vi spiller Edge of Eternity i dagens livestream

I går forlot Edge of Eternity Early Access og ble offisielt lansert. Det er et kjærlighetsbrev til JRPG-sjangeren laget av franske Midgar Studio. Spillet byr på et unikt rutebasert kampsystem og den følelsesrike fortellingen handler om at du prøver å redde din syke mor og resten av menneskeheten fra en dødelig sykdom kjent som Corrosion.

For å feire spillets lansering skal vi spille gjennom de første to timene. Som vanlig er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.