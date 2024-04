Vi spiller Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes i dagens GR Live

HQ

Suikoden-fans har utvilsomt hatt 23. april i kalenderen en god stund, for i dag lanseres Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, et piksel-JRPG som er laget av et team av tidligere veteraner fra Suikoden-serien som er en del av utvikleren Rabbit & Bear Studios. Spillet har ofte blitt omtalt som en åndelig etterfølger til Suikoden-serien, noe som betyr at det har en høy terskel å leve opp til, noe vi mener det har gjort, som du kan se i anmeldelsen vår.

Vi kommer også til å ta en titt på den første timen av Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes på dagens GR Live, der vår egen Rebeca vil spille gjennom den første timen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden fra det vanlige tidspunktet klokken 17. Husk å ta turen innom for å få et glimt av JRPG-spillet som du kan spille i dag, til og med som en del av Game Pass -abonnementet ditt.