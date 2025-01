Vi spiller Eternal Strands i dagens GR Live Breath of the Wild møter Shadow of the Colossus? Vi er med!

HQ Yellow Brick Games - et nytt studio bestående av RPG- og spillveteraner - er snart klare til å lansere sin debuttittel, Eternal Strands. Spillet lanseres offisielt den 28. januar, og er tilgjengelig for strømming, så vi skal dykke ned i det i en time senere i dag. Strømmen vår av Eternal Strands kan du finne på GR Live-hjemmesiden, eller på YouTube- og Twitch-kanalene våre. Den starter som vanlig kl. 17. Eternal Strands kombinerer en vidstrakt fantasiverden med imponerende fysikkbasert magi og massevis av enorme skapninger som vi kan kjempe mot. Hvis du vil spille spillet selv, er en gratis demo også tilgjengelig nå.