Vi spiller Expeditions: A MudRunner Game i dagens GR Live

HQ

Nylig lanserte Saber Interactive sitt nyeste prosjekt, et bilbasert utforskningsspill som er en del av MudRunner-serien. I denne tittelen, som går under navnet Expeditions: A MudRunner Game, får spillerne i oppgave å kjøre i tøft og ulendt terreng for å fullføre en rekke mål og utfordringer, som for eksempel å hente et kjøretøy som har kjørt seg fast eller kartlegge et område.

Nå som spillet er tilgjengelig, retter vi oppmerksomheten mot Expeditions på dagens GR Live, der Rebeca vil være vert og spille gjennom den første timen av spillet på GR Live-hjemmesiden fra kl. 17.

Før vi går live, kan du også lese anmeldelsen vår av spillet her for å se hva vi synes om tittelen.