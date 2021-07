Vi spiller F1 2021 i dagens livestream

F1 2021 er offisielt lansert eter å ha vært tilgjengelig for Deluxe Edition-eiere de siste par dagene. Dette er Codemasters første F1-spill under EA, og inkluderer en historiemodus og flere returnerende moduser som Career Mode og Online Play.

Daniel anmeldte spillet nylig og hva han synes om spillet kan du lese her, eller se i videoanmeldelsen nedenfor, men hvis du er ute etter å se mer gameplay for å se hvordan spillet ser ut skal vi spille de første to timene av F1 2021 i dagens livestream.

Vi starter som vanlig klokken 16 på vår GR Live-side.