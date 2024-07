Vi spiller F1 Manager 2024 i dagens GR Live

HQ

Vi starter denne ukens serie med GR Live -strømmer ved å rette oppmerksomheten mot Frontier Developments' nyeste simuleringsoppfølger. Nå som F1 Manager 2024 har gjort sin ankomst på PC og konsoller, skal jeg dykke ned i spillet i dagens strømmetilbud, der jeg skal bygge mitt eget lag og forsøke å vinne en Grand Prix mot de allerede etablerte titanene i sporten.

Fra og med den vanlige tiden klokken 17 vil jeg være live på GR Live-hjemmesiden for en times action. Husk å stikke innom for å se hvordan det går med meg (og mest sannsynlig mislykkes forferdelig med å oppnå disse storslåtte planene), og ikke glem å lese vår nylige anmeldelse for å se hvorfor dette er den beste F1 Manager -tittelen hittil.