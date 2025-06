Vi spiller FBC: Firebreak på dagens GR Live

HQ

Det føles nesten litt unaturlig at Remedy Entertainment, kjent for sine eksepsjonelle enspilleropplevelser, lanserer et kooperativt flerspillerspill. Men det er det vi får i dag, når FBC: Firebreak gjør sin ankomst.

Spillet skal lanseres og åpne dørene om kort tid, med debuten satt til 11:00 BST / 12:00 CEST, men vi kommer til å komme til spillet litt senere enn det, ettersom vi til vanlig tid kommer til å vie en GR Live -strøm til FBC: Firebreak.

Det stemmer, til vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vert for og spille gjennom en time med FBC: Firebreak alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å ta turen innom for å få med deg en haug av spillet i aksjon, mens jeg prøver å rense The Oldest House for Hiss som har infisert det etter hendelsene på Control. Og for våre fulle tanker om spillet, husk å holde utkikk, da det kommer ... snart.