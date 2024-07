Vi spiller Flintlock: The Siege of Dawn i dagens GR Live

HQ

Mens du må vente til i morgen for å spille Flintlock: The Siege of Dawn, hvis du er på gjerdet og har lurt på om dette er spillet for deg, kan du bli med meg på GR Live-hjemmesiden i ettermiddag for å få med deg den første timen med action.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert for og spille en time med Flintlock for å se hvordan A44s Souls-lite actiontittel former seg før den forestående debuten på PC og konsoller.

Husk å besøke GR Live-hjemmesiden for å få med deg handlingen etter hvert som den utspiller seg, og ikke glem å sjekke ut den siste spillingen vår nedenfor.