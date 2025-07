Vi spiller Fretless på dagens GR Live

HQ

Etter vårt massive World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic -show i går, er vi tilbake i dag med et nytt GR Live -tilbud. Denne gangen forlater vi Azeroth og retter i stedet oppmerksomheten mot Ritual Studios 'rockende piksel-RPG, Fretless - The Wrath of Riffson, alt for å oppleve åpningstimen til det musikalske spillet.

Fra og med vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vert for og spille gjennom åpningstimen til Fretless, alt på GR Live-hjemmesiden. Ta gjerne turen innom for å se om denne indieperlen er et spill for deg.

Når det gjelder hva Fretless handler om, følger det en musiker som forsøker å gjenopprette harmonien i en verden der grådige skurker ødelegger musikken ved å binde kreative individer med sjelebindende kontrakter. Ved hjelp av en rekke kraftige instrumenter prøver helten Rob å ta knekken på den slemme Rick Riffson og hans Super Evil Metal Records selskap.