Vi spiller Highguard i dagens GR Live

Highguard er offisielt ute, og samtalene rundt det akkurat nå er som en malstrøm. Noen elsker det, noen hater det, noen later som om de er på begge sider uten å spille det. Derfor skal vi sjekke det ut selv i dagens GR Live.

Med start på vanlig tid, kl. 17 drar vi inn i Highguard for å se hva alt oppstyret handler om, spille litt Raid og håpe å ikke skuffe lagkameratene våre. Som alltid kan du sjekke ut strømmingen på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre.

Inntil senere kan du lese gjennom våre tidlige inntrykk av Highguard her, og hold utkikk etter vår fulle anmeldelse som lander senere i uken.