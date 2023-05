Vi spiller Humanity på dagens GR Live.

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter et nytt puslespill å sette tennene i, kan Tha Ltd. ha løsningen for deg. Kjent som Humanity, dette puslespillet plattformspill oppgaver du med ledende score av sjeler til sikkerhet som en åndelig Shiba Inu. Unødvendig å si, det er ganske spennende premiss, og siden spillet har nå kommet, selv som en dag en PlayStation Plus tittel, vi kommer til å hoppe inn Humanity på dagens GR Live.

Fra og med det vanlige tidspunktet 15:00 BST / 16:00 CEST, vil vår egen Rebeca være ute etter å spille gjennom åpningen av Humanity, hvor hun vil løse en haug med rare og fantastiske gåter, alt på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom for å få med deg det som skjer, og ikke glem å lese vår anmeldelse av Humanity her.