Vi spiller Keeper på dagens GR Live

Det har ikke vært den beste lanseringen i det hele tatt for den siste tittelen fra Double Fine Productions. Det talentfulle indieteamet, kjent for elskede og anerkjente plattformspill som Psychonauts 2, lanserte det særegne utseendet Keeper til veldig lite fanfare. Faktisk virker det som om mange forbrukere ikke er klar over spillet, så mye at det ikke engang sprakk 200 samtidige spillere på Steam i løpet av lanseringshelgen.

Og dette er synd fordi spillet ser ut til å være ganske bra. Vi likte tiden vår med Keeper som du kan lese i vår anmeldelse, og mange er i en lignende båt ettersom spillet har en poengsum på 78 på Metacritic i skrivende stund.

Så er Keeper verdt tiden og pengene dine? Hvorfor ikke bli med oss på dagens GR Live -strøm for å få med deg den første timen av spillet og ta den avgjørelsen selv? Fra og med den vanlige tiden 16:00 BST/17:00 CEST, vil jeg være vert og spille Keeper, alt på GR Live-hjemmesiden. Ikke gå glipp av denne smakebiten av et annet kreativt plattformspill.