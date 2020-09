Vi spiller Kingdom of Amalur: Re-Reckoning i dagens livestream

Kingdom of Amalur: Reckoning fikk ikke den oppmerksomheten det fortjente forrige generasjon, og ble fort glemt bort til tross for at det fikk gode anmeldelser fra...

THQ Nordic begynner å bli veldig klare deres kommende remaster av Kingdoms of Amalur: Reckoning, som altså har fått navnet Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Det kommer...

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning går for finesse med gameplay

den 28 august 2020 klokken 14:23 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Med litt under to uker igjen til lansering kan du være trygg på at THQ Nordic vil begynne å trappe opp markedsføringen av Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, remasteren av...