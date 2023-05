Vi spiller Lego 2K Drive på dagens GR Live.

HQ

I dag markerer den riktige lanseringsdagen for Visual Concepts' Lego kjøreopplevelse, som Lego 2K Drive har debutert på PC og konsoller over hele verden. Med en rekke fargerike miljøer og biomer for å kjøre rundt i en samling ville og sprø klossete racere, skal vi hoppe inn i spillet på dagens GR Live.

Fra og med den vanlige tiden 15:00 BST / 16:00 CEST, vil vår egen Rebeca være vertskap og ønsker å spille gjennom åpningstiden på Lego 2K Drive, alt på GR Live-hjemmesiden. Sørg for å komme innom for å få med deg handlingen når den utspiller seg, og inntil moroa begynner, kan du lese våre tanker om spillet her.